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HaberlerSağlıkSON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Koronavirüs bugünkü vaka sayısı...

Son dakika... Koronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 19 bin 256

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son durumu paylaştı. Bugün 19 bin 256 yeni vaka tespit edildi, 251 hasta ise hayatını kaybetti.

22.12.2020 - 19:43 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Koronavirüs bugünkü vaka sayısı...

Türkiyede son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.

''AİLE İÇİ BULAŞMALAR ARTIŞ GÖSTERİYOR''

Bakan Koca, ''Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek.'' dedi.

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