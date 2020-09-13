Türkiye'de son 24 saatte 96 bin 97 Kovid-19 testi yapıldı, 1527 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1267 oldu. 1102 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 258 bin 833'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, ''57 CAN kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. TEDBİRde BİRLİK olalım virüse fırsat vermeyelim.'' dedi.