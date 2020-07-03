Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 203 bin 456, can kaybı 5 bin 186 oldu.

Son 24 saatte 1313 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 178 bin 278 oldu.

''VAKALARIN AZALMASI ZAMAN ALIYOR''

Bakan Koca, ''24 Haziranda 1.492 olan yeni vaka sayısı 1.172’ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada hastanede tedavi görenlerin yaş ortalaması 46,7. Son 1 haftada tanı konanların %11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin %70'ten fazlası bu yaş grubundan.'' ifadelerini kullandı.