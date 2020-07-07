Türkiye'de son 24 saatte 1053 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 207 bin 897, can kaybı 5 bin 260 oldu.

Son 24 saatte 2 bin 297 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 185 bin 292 oldu.

''SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?''

Bakan Koca, ''Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. Salgına karşı kaç kişiyiz?'' dedi.