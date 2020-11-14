Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük yeni tip koronavirüs (Covid-19) tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 150 bin 141 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 116 kişiye hastalık tanısı konuldu, 92 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA AĞIR HASTA SAYISINA DİKKAT ÇEKTİ

Ağır hasta sayısı 3 bin 423 oldu, son 24 saatte 2 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 351 bin 102'ye yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede ağır hasta sayısına dikkatleri çekti...

"BİRLİK OLUP MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twetter'den şu açıklamaya yer verdi: Bugün tespit edilen 3.116 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor. Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin.

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