Türkiye'de son 24 saatte 113 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1649 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1414 oldu. 1391 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 293 bin 145'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin." dedi.

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