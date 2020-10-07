Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 608 Kovid-19 testi yapıldı, 1581 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 56 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1411 oldu. 1355 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 288 bin 954e yükseldi.

''AĞIR HASTA SAYISI DÜŞÜŞTE''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım.'' dedi.