Son dakika... Koronavirüs salgınında son durum açıklandı. Bugün 1511 hasta tespit edildi, 71 hasta ise hayatını kaybetti. Bugün 102.009 test yapıldı, 1232 kişi iyileşti, ağır hasta sayısı ise 1615 oldu.

HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ, AĞIR HASTA ARTIŞINDA AZALMA VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Bugün tespit edilen 1.511 yeni hastamız var. Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutunmaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde. Birlikte mücadele tedbirlere birlikte uyarak mümkün

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