Türkiye'de son 24 saatte 993 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 172 bin 114, can kaybı 4 bin 729 oldu.

Son 24 saatte, 3218 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 144 bin 598 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var." dedi.

Tanı konulan yeni hastalarla birlikte yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacının arttığını belirten Sağlık Bakanı Koca sözlerimi şöyle sürdürdü:

"Tanı konup yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı."

''VİRÜSÜN ZAYIFLADIĞINI GÖSTEREN BİLMSEL BİR VERİ YOK''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. Normal olan, tedbirdir." dedi.