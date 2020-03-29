Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Koca, koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısının 131'e yükseldiğini, vaka sayısının ise 9217'ye ulaştığını duyurdu.

Son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi ise hayatını kaybetti.

Tedavisi tamamlanan 35 kişi daha taburcu edilirken, taburcu edilen hasta toplam sayı 105 oldu.

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