Sağlık Bakanı Koca: Şu an tespit edilmiş koronavirüs vakamız yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası bulunmadığını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, sözlerine şöyle devam etti: Türkiye'de şu an tespit edilmiş bir vakamız yok. Şüpheli hasta sayısında artış var, ama koronavirüs çıkmadı. Koronavirüs gelecekse yurt dışına giriş-çıkıştan olacak. 2 binin üzerinde vakadan numune alındı. Koronavirüs salgını sorununun küresel olduğunu, mücadelemizin ulusal olduğunu söylemek istiyorum. Tedbirsizlik yüzünden koronavirüs ülkemizin etrafını kuşattı. İran karantinada geç kalmasaydı bölgeye yayılmayacaktı Özellikle Avrupa'daki vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, çıkacaklarsa maske kullanarak çıkmaları, herhangi bir hastalık belirtisi olduğunda ise sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum.

Sosyal medyadaki görümtüler tamamen tiyatro, mizansen...



