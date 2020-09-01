Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni koronavirüs salgınında son durumu açıkladı.

Açıklamaya göre; koronavirüs hastası 1003 kişi daha iyileşti, 47 hasta hayatını kaybetti ve 1572 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.

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