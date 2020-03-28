28 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile bu hafta sonu başta olmak üzere virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklanmıştı. Bazı vatandaşların yasağa uymayarak sahillere geldiği spor ve yürüyüş yaptıkları görüldü.
"YASAKTAN HABERİM VAR SPOR YAPIP GİDECEĞİM"
Sahilde bulunan spor aletlerinde spor yapan bir kişi "Yasaktan haberim var spor yapıp gideceğim" diye konuştu.
Avcılar Sahili'ne gelen bir arkadaş grubunun "sosyal mesafe kuralını" da dikkate almayarak bankta yemek yemesi dikkat çekti. Sahilde yürüyüş ve spor yapan vatandaşların bazıları yasaktan haberdar olmadıklarını söylerken, bazı vatandaşlarda yasağı bildiklerini ancak yürüyüş yapmakta bir sakınca görmediklerini söyledi.
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"YASAĞI SADECE MANGALCILAR İÇİN DİYE BİLİYORDUK"
Arkadaşıyla birlikte koşu yapan bir genç ise "Yasağı sadece mangalcılar için diye biliyorduk şimdi güvenlik görevlileri uyardı gidiyoruz" diye konuştu.
BEBEK SAHİLİNDE DE BENZER GÖRÜNTÜLER...
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehirde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde; balık tutmak, spor ve yürüyüş yapması yasaklandı. Yasağa rağmen Beşiktaş Bebek Sahili'ne gelenlerden bazıları yürüyüş yaptı bazıları ise köpek gezdirdi.
İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehirde koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelde ile bu hafta sonu başta olmak üzere virüsle mücadelede başarı sağlanıncaya dek hafta sonlarında il ve ilçelerin sahil bantlarında, balık tutmak, yürüyüş ve spor yapmak yasaklandı. Yayınlanan genelgeyle birlikte polis ekipleri de devriye görevlerini artırdı. Tedbirler kapsamında Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Bebek Sahilinde yürüyüş ve spor yapan vatandaşları uyararak evlerinde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.
Köpeklerini gezdirmek için dışarı çıktığını belirten bir kişi ,"Köpeklerim var, her gün çıkartmak zorundayım. Virüsü bulaştıracağım ya da alacağım kimse yok dışarda. Ben de bu sebeple çıktım. Ben yaştan da kurtarıyorum. 65 yaşın altındayım" dedi.
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