Koronadan korunmada en etkin yol!

Bugün 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü... Yapılan araştırmalara göre ellerini sık sık ve düzgün yıkayan kişiler, ellerini az ve düzgün yıkamayan kişilere kıyasla daha az hasta oluyor. Kuşkusuz dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı da el yıkamanın önemi ilk günlerden itibaren vurgulanıyor.
Peki ellerimizi sağlıklı bir şekilde nasıl yıkamalıyız? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) el yıkarken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgi verdi.
ELLERİMİZİ NASIL YIKAMALIYIZ?
İşte el yıkarken yapmanız gerekenler...
1- Ellerinizi suyla ıslatın.
2- Tüm el yüzeyinizi kaplayacak kadar sabun uygulayın.
3- Avuç içlerinizi ovun.
4- Sağ avuç içi ve birbirine geçirilen parmaklarla sol elinizin üstünü yıkayın. Aynı hareketi sağ eliniz için de yapın.
5- Avuç içleri birbirine bakacak şekilde, parmaklarınızı birbirine geçirerek yıkayın.
6- Parmaklar birbirine kenetlenmiş bir şekilde avuç içlerinizi yıkayın.
7- Sağ avcunuzla sol baş parmağınızı yıkayın. Aynı hareketi sağ parmağınızda da deneyin.
8- Avcunuzun içini ters daireler çizecek şekilde yıkayın.
9- Ellerinizi suyla durulayın.
10- Ellerinizi kağıt havluyla kurutun.
11- Musluğu kapatmak için kağıt havlu kullanın.
"EL YIKAMA TAKINTILI BİR HALE DÖNÜŞMEMELİ"
Klinik Psikolog Selin Küçük, daha önce yaptığı bir açıklamada "Çok sık el yıkama, kolonya kullanma davranışı bulaş riskini ortadan kaldırıp anlık rahatlama sağlasa bile bakıldığında 5 dakikada bir el hijyeni temizlik hastalığını beraberinde getirebilir. El yıkama bizi hastalıklardan korur doğru ancak bu, el yıkama rutinin çok üzerine çıkıp takıntılı bir hale dönüşmemelidir" uyarısında bulunmuştu.
UNICEF AÇIKLADI!
İşte UNICEF'e göre el yıkamayla ilgili ilginç gerçekler...
* 1 gram dışkıda 100 milyon bakteri vardır.
* Küresel olarak, tuvalet kullanan her 5 kişiden ancak biri daha sonra ellerini yıkamaktadır.
* Her yıl 1.7 milyon çocuk beşinci yaş gününü kutlayamadan ishal ve pnömoni yüzünden ölmektedir.
* Çocuklar tuvalet kullandıktan sonra ve yemek yemeden önce ellerini yıkadıklarında ishale yakalanma riski yüzde 40’tan fazla azalmaktadır.
* Pnömoni gibi akut solunum yolu enfeksiyonları beş yaşından küçük çocuklar arasında görülen en yaygın ölüm nedenlerinden biridir.
* Eldeki kanıtlar, tuvalet kullandıktan sonra ve yemek yemeden önce ellerin sabunla yıkanmasının çocuklar arasında pnömoni enfeksiyonunu yaklaşık dörtte bir azaltabildiğini göstermektedir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!