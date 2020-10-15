Koronadan korunmada en etkin yol!

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Bugün 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü... Yapılan araştırmalara göre ellerini sık sık ve düzgün yıkayan kişiler, ellerini az ve düzgün yıkamayan kişilere kıyasla daha az hasta oluyor. Kuşkusuz dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı da el yıkamanın önemi ilk günlerden itibaren vurgulanıyor.

Peki ellerimizi sağlıklı bir şekilde nasıl yıkamalıyız? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) el yıkarken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgi verdi.

ELLERİMİZİ NASIL YIKAMALIYIZ?

İşte el yıkarken yapmanız gerekenler...

1- Ellerinizi suyla ıslatın.

2- Tüm el yüzeyinizi kaplayacak kadar sabun uygulayın.

3- Avuç içlerinizi ovun.

4- Sağ avuç içi ve birbirine geçirilen parmaklarla sol elinizin üstünü yıkayın. Aynı hareketi sağ eliniz için de yapın.

5- Avuç içleri birbirine bakacak şekilde, parmaklarınızı birbirine geçirerek yıkayın.

6- Parmaklar birbirine kenetlenmiş bir şekilde avuç içlerinizi yıkayın.

7- Sağ avcunuzla sol baş parmağınızı yıkayın. Aynı hareketi sağ parmağınızda da deneyin.

8- Avcunuzun içini ters daireler çizecek şekilde yıkayın.

9- Ellerinizi suyla durulayın.

10- Ellerinizi kağıt havluyla kurutun.

11- Musluğu kapatmak için kağıt havlu kullanın.

"EL YIKAMA TAKINTILI BİR HALE DÖNÜŞMEMELİ"

Klinik Psikolog Selin Küçük, daha önce yaptığı bir açıklamada "Çok sık el yıkama, kolonya kullanma davranışı bulaş riskini ortadan kaldırıp anlık rahatlama sağlasa bile bakıldığında 5 dakikada bir el hijyeni temizlik hastalığını beraberinde getirebilir. El yıkama bizi hastalıklardan korur doğru ancak bu, el yıkama rutinin çok üzerine çıkıp takıntılı bir hale dönüşmemelidir" uyarısında bulunmuştu.

UNICEF AÇIKLADI!

İşte UNICEF'e göre el yıkamayla ilgili ilginç gerçekler...

* 1 gram dışkıda 100 milyon bakteri vardır.

* Küresel olarak, tuvalet kullanan her 5 kişiden ancak biri daha sonra ellerini yıkamaktadır.

* Her yıl 1.7 milyon çocuk beşinci yaş gününü kutlayamadan ishal ve pnömoni yüzünden ölmektedir.

* Çocuklar tuvalet kullandıktan sonra ve yemek yemeden önce ellerini yıkadıklarında ishale yakalanma riski yüzde 40’tan fazla azalmaktadır.

* Pnömoni gibi akut solunum yolu enfeksiyonları beş yaşından küçük çocuklar arasında görülen en yaygın ölüm nedenlerinden biridir.

* Eldeki kanıtlar, tuvalet kullandıktan sonra ve yemek yemeden önce ellerin sabunla yıkanmasının çocuklar arasında pnömoni enfeksiyonunu yaklaşık dörtte bir azaltabildiğini göstermektedir.