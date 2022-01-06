Korona vaka sayısı 6 Ocak verileri henüz açıklanmadı. Dün açıklanan veriler ise tedirginliği artırdı. Dünyada Omicron alarmı sürerken gözler Türkiye'deki korona vaka sayısının uzun süre sonra 66 binin üzerinde kaydedilmesi ise tedirginliği artırdı. Geçtiğimiz akşam saatlerinde açıklanan güncel verilere göre Türkiye korona vaka sayısı 70 bin sınırında kaydedildi. İşte güncel korona vaka ve vefat sayısı verileri...

5 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, 5 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu bugün yayınlandı. Pozitif vaka sayısı 66 bin 467 olarak kaydedildi.

EN GÜNCEL KORONAVİRÜS VERİLERİ İÇİN TIKLA

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

Kanada'nın 15 milyonluk nüfusu ile en büyük eyaleti olan Ontario'da, Kovid-19 vakalarının rekor düzeyde artması üzerine önlemler sıkılaştırıldı.

İspanya'da son bir aydır Kovid-19 vakalarında tespit edilen yüksek artışlar devam ederek "salgının başından bu yana en yüksek seviye" tespit edildi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı 54 milyon 859 bin 57 olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 825 bin 819'a çıktı.

İsrail'de Kovid-19 salgınında son bir günde 4 bin 197 yeni vaka tespit edildiği, bunun da eylül ayından bu yana görülen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 111 artarak 137 bin 513’e ulaştı.

Dün İtalya'da 144 bin 243 ile salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.