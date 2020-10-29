Bir doktor daha koronaya yenik düştü!

İstanbul´da özel bir hastanede Başhekim Yardımcısı olan Uzman Doktor Engin Türkmen 50 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre, bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi olduğu öğrenildi.

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