İstanbul'da yeni kararlar! Kodsuz girilmiyor

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Son günlerdeki koronavirüs vakalarındaki korkutan artış, İstanbul'da yeni kararları da beraberinde getirdi. Esenler Dörtyol Meydanı'na "Hayat Eve Sığar (HES)" kodu ile girme zorunluluğu getirildi. Beyoğlu'nda da semt pazarlarında 'Güvenli Alan' uygulamasına geçildi. Uygulama kapsamında pazarcı esnafı HES kodu ile pazarda tezgah açabilecek. Arnavutköy’de de pazarcı esnafı kodsuz pazara giremiyor. İstanbul'da ekim ayı başı ile kamu kurumlarında HES kodu uygulaması başlatılmıştı.

ESENLER DÖRTYOL MEYDANI'NA HES'LE GİRİLİYOR

Esenler Dörtyol Meydanı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, "Hayat Eve Sığar (HES)" kodu ile girme zorunluluğu getirildi. Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Esenler'de koronavirüs vaka sayılarının yükselmesinin önüne geçebilmek için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda bazı tedbirler alındı. İstanbul'un en yoğun meydanlarından Esenler Dörtyol Meydanı'na girişlerin artık HES kodu ile yapılacağı, kodu bulunmayan vatandaşların alana alınmayacağı belirtildi.

İzolasyonda olması gerektiği halde dışarı çıkan kişilere tespit edilmesi durumunda cezai işlem uygulanacağı vurgulandı. Ayrıca, tedbirler kapsamında ilçedeki kapalı ve açık semt pazar yerlerine girişlerde de HES kodu uygulamasının geçerli olduğu aktarıldı. Açıklamada görüşüne yer verilen Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Osman Gökçebaş, vatandaşları koronavirüse karşı alınan tüm önlemlere uymaya davet etti. Gökçebaş, söz konusu tedbirlerin ileride daha ağır tedbirlere tabi olunmasının önüne geçeceğini kaydedildi.

BEYOĞLU'NDA SEMT PAZARLARINDA HES'Lİ 'GÜVENLİ ALAN' UYGULAMASI

Beyoğlu'nda da Kovid-19 salgınıyla mücadelede çalışmaları kapsamında, belediyenin hizmet binalarında ve ilçede bulunan işletmelerde zorunlu hale getirdiği 'Güvenli Alan' uygulamasını semt pazarlarına taşıdı. Proje kapsamında ilçede kurulan semt pazarlarının giriş ve çıkışlarına Güvenli Alan QR Code konulacak. Pazarcı esnafı HES uygulaması üzerinden Güvenli Alan QR Kodunu okutarak veya HES Kodu'nu görevlilere göstererek pazarda tezgah açabilecekler.

Uygulamanın ilk kez hayata geçirildiği Çıksalın Semt Pazarı’nı ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız çalışmaları yerinde inceledi. Virüs salgınına karşı her türlü önlemi almaya gayret ettiklerini belirten Başkan Yıldız, şunları söyledi: "Virüs salgınına karşı mücadele konusunda devlet millet el ele bir mücadeleyi Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında başarılı bir şekilde yürütüyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valimizin başkanlığında bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda belediyelerimizin semt pazarlarında denetimlerini daha da sıklaştırması konusunda bir karar alındı. Bu karar çerçevesinde biz de Beyoğlu'ndaki semt pazarlarında 'Güvenli Alan' uygulamasını, HES Kodu kullanılmasını başlatmış bulunmaktayız.

Kovid testi pozitif olan esnafımız tezgah açamayacak ve kendisinin hastaneye sevki gerçekleştirilecek. Diğer taraftan pazarlarımıza maskesiz kimseyi almıyoruz ve sosyal mesafeyi korumalarını sağlıyoruz. Kalabalıkların oluşmasına engel oluyoruz. Bizler belediye olarak güvenlik tedbirlerimizi almak suretiyle, vatandaşlarımız da bu kurallara uymak suretiyle salgınla mücadeleyi başarılı bir şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. Bütün hemşerilerimden bu kurallara uymaları konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum."

ARNAVUTKÖY'DE DE PAZARDA HES ZORUNLULUĞU

Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, geçen günlerde koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda işyerlerini ziyaret ederek denetim yapmıştı. Kaymakam Odabaş, Karlıbayır Kapalı Pazarı ziyaretinde, pazarda tezgah açan pazarcı esnaflarının HES kodu alarak pazara giriş yaptıklarını, temaslı olan veya testi pozitif olan pazarcı esnafları hakkında ise pazara gelmeleri halinde işlem yapıldığını kaydetti.

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