Korkutan olay! Mağazanın tavanı çöktü

Genel

Osmangazi ilçesindeki AVM'de, bir mağazanın alt katındaki tavanda çökme yaşandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak çalışma başlattı.

İçerideki kişiler tahliye edilerek AVM, girişlere kapatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, çökmenin AVM'nin ikinci katındaki bir mağazanın asma katında meydana geldiğini söyledi.

"BİLGİLER DOĞRU DEĞİL"

Ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini aktaran Vali Canbolat, "Mağazadaki enkaz kaldırıldı. Enkaz altında herhangi bir kişinin olmadığı tespit edildi. Olayda herhangi bir yaralanan da olmadı. Çökmenin nedeni araştırılıyor. Yangın nedeniyle çökme yaşandığına yönelik bilgiler doğru değil." diye konuştu.

'Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi' kapsamında AVM´ye bağlı olan bir binada yıkım çalışmalarının başlatıldığını da hatırlatan Vali Canbolat, "Bu bina AVM´nin bir parçası. Buranın yıkımı Zafer Plaza yönetimine ait. Yıkımı onlar gerçekleştiriyor. Bu binanın yıkımı sırasında bu tavanın çöktüğü belirtiliyor" dedi.

"ALIŞVERİŞ MERKEZİMİZ NORMAL ÇALIŞMA SÜRECİNE DÖNDÜ"

Söz konusu AVM'nin yönetiminden yapılan açıklamada ise öğle saatlerinde bir mağazanın tavanında alçıpan çökmesi yaşandığı belirtildi.

İtfaiye, sağlık, AFAD ekipleri ve emniyet güçlerinin hızla olay yerine intikal ederek gerekli tüm tedbirleri aldığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Alışveriş merkezimiz tedbir amaçlı kısa bir süre ziyaretçilerimize kapatılmıştır ve AVM içinde bulunanlar tahliye edilmiştir. Şu saat itibarıyla alışveriş merkezimiz normal çalışma sürecine dönmüştür. Olayın sebebiyle ilgili detaylı incelemeler başlatılmıştır. Tüm çalışanlarımıza ve ziyaretçilerimize büyük 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiriz."

Alışveriş merkezinin teknik müdürü Hasan Kılıç ise gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yönlendirmesiyle AVM'nin hızla tahliye edildiğini dile getirdi.

Alçıpan tavanın bir bölümünün çöktüğünü anlatan Kılıç, olayın nedeninin, itfaiye ve AFAD'ın çalışmaları sonucunda ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.

AKTAŞ: FİZİBİLİTE İLE ORTAYA ÇIKACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yaptığı açıklamada, "Tarihi Hanlar Bölgesi´nde yani tarihin ortaya çıkarılması adına bölge lüzumsuz yapılardan ya da fonksiyonu eskimiş yapılardan ayıklanıyordu. Bu noktada da AVM´nin ek binası olarak kullanılan binanın çalışması AVM yönetimi tarafından yapılan bir çalışmadır. Bu sırada oluşmuş bir göçme. Herhangi bir can kaybı veya bir yaralanma söz konusu değil. Üst taraftaki çalışmanın etkisi olabilir, farklı bir şey olabilir. Yıktığımız bölge içerisinde de değil bu. Sadece üst kısmında yapılan bir çalışma alttaki, eksi 2´nci kattaki mağazayı etkiliyor. Bu yapılacak fizibilite ile ortaya çıkacak bir şey ama ben AVM´nin kalan kısmını etkileyecek bir konu olacağını zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.