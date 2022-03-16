Korkunç olay! İçindeki çocukla otomobili çaldı

Korkunç olay saat 09.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Mustafa Arslanhan, Kule Caddesi'nde 2 iş yerinden bilgisayar kasası ve elektronik eşya çaldı.
Ardından yaklaşık 200 metre ileride bir otelin önünde park halindeki 35 AUG 653 plakalı otomobiline binmek isteyen Selçuk Çelebi´yi (44), bıçakla tehdit edip aracı alıp kaçtı.
GPS İLE TESPİT EDİLDİ
Çelebi'nin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otomobildeki uydu takip cihazı sayesinde gittiği yer tespit edildi.
KAZA YAPTI, YİNE OTOMOBİL ÇALDI
Polisin takibi sırasında Arslanhan kaçtığı otomobille Mimar Sinan Mahallesi Nesimi Sokak'ta, komşusunun çocuğu K.D.'i okuluna götüren Mehmet Kahramanoğlu'nun kullandığı 34 VA 4202 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından Arslanhan ve sürücü Kahramanoğlu, araçlarından indi. Bu sırada polisin geldiğini gören Arslanhan, Kahramanoğlu'nu bıçakla tehdit edip, içinde K.D.'nin bulunduğu otomobile binerek kaçtı. Arslanhan'ın otomobil ile Sille Kavşağı civarında olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
DHA EKİBİ GÖRDÜ
Mustafa Arslanhan, Fatih Işıklar Mahallesi Telaffuz Sokağa girip, otomobili fark edilmemesi için yolun kenarındaki iki aracın arasına park etti. Şüpheli, araçtaki K.D. ile saklanmak için bir apartmana doğru koşarken haberi takip eden DHA ekibi tarafından fark edildi. DHA muhabirlerinin verdiği bilgi üzerine gelen polisleri gören Arslanhan, K.D.'i bırakıp kaçtı. Bu sırada Asayiş Şube Müdürü Murat Ercan, çocuğu alıp sakinleştirdi. Kaçan Arslanhan, polis tarafından saklanmaya çalıştığı bir apartmanın bahçesinde yakalandı. Çocuk, ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine götürülürken, şüpheli Arslanhan gözaltına alındı.
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