Hastane çalışanının parmağını kopardı!

Olayda, dün gece Terme Devlet Hastanesi'ne giden hasta yakını K.V'ye, taşkınlık yapması üzerine güvenlik görevlileri müdahale etti.

AA'nın haberine göre, K.V, tartıştığı güvenlik görevlisi Tahsin A'nın parmağını ısırdı. Tahsin A'nın parmağı, hastanedeki müdahaleyle yerine dikildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASI

Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri, K.V'yi gözaltına aldı. K.V'nin alkollü olduğu iddia edildi.