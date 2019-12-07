DHA

İstanbul'un Silivri ilçesi, Mimar Sinan Mahallesi Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'nde bulunan bir evde, tek başına yaşayan İlbey Yılmaz'dan (39),3 gündür haber alamayan komşuları evden kötü kokular geldiğini fark edince durumu polise bildirdi. Polis ekipleri çilingir yardımıyla içeri girdi.

DİKKATLİ KOMİSER YAŞADIĞINI FARK ETTİ

DHA'da yer alan habere göre gördükleri manzara karşısında şok yaşayan polisler, Yılmaz'ın öldüğünü düşünerek olay yeri inceleme ekibi istedi. Ancak sonradan olay yerine gelen bir komiserin dikkati sayesinde İlbey Yılmaz'ın hayatta olduğu fark edilerek olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.

VÜCUDUNDA ÇÜRÜKLER OLUŞTU

Gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Yılmaz, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kimyasal madde ile intihar girişiminde bulunduğu öne sürülen İlbey Yılmaz'ın vücudunda çürükler oluştuğu bildirildi. Yılmaz'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KİMYASAL KOKU PANİĞE NEDEN OLDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri intihar olayının yaşandığı evden yükselen kimyasal koku nedeniyle büyük panik yaşadı. Olay yerinde yapılan ilk incelemeler neticesinde henüz ne olduğu tespit edilemeyen kimyasal maddeden numuneler alınarak incelenmeye başlandı. İlbey Yılmaz'ın hastaneye taşındığı ambulansa hastane önünde görevliler tarafından içi yıkandıktan sonra dezenfekte edilerek kimyasal maddeden arındırıldı.