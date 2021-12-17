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Antalya'da korkunç olay! Ayrı yaşadığı eşini bıçaklayıp, arkadaşını öldürdü!

Antalya'nın Serik ilçesinde Yılmaz Naryaprağı (48), bir süredir ayrı olduğu eşi Gülbahar Naryaprağı'nı (43) bıçakla yaraladı, onun birlikte yaşadığı Remzi Kerpiç'i (51) ise av tüfeğiyle vurarak öldürdü

17.12.2021 - 12:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Korkunç olay! Eski koca ölüm saçtı
Korkunç olay! Ayrı yaşadığı eşi dehşet saçtı
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DHA

Olay, Serik ilçesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Yılmaz Naryaprağı, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Gülbahar Naryaprağı'nın Remzi Kerpiç ile kaldığı eve gitti.

DHA'nın haberine göre, burada Yılmaz ve Gülbahar Naryaprağı arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Yılmaz Naryaprağı, bıçakla Gülbahar Naryaprağı'nı başından yaraladı.

Yılmaz Naryaprağı, kavgayı ayırmaya çalışan Remzi Kerpiç'e de av tüfeği ile 6 el ateş etti. Kerpiç olay yerinde yaşamını yitirdi. Çiftin evde bulunan oğulları Furkan Naryaprağı ise çenesine saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

KISKIVRAK YAKALANDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gülbahar ve Furkan Naryaprağı, ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Remzi Kerpiç'in cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın ardından kaçan Yılmaz Naryaprağı, sabah saatlerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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