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Son dakika haberler... Üniversiteli Cennet'i, erkek arkadaşı boğarak öldürdü!

Türkiye'nin kanayan yarası olan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş (22),erkek arkadaşı Recep Berkay H. (22) tarafından boğularak öldürüldü

11.11.2020 - 14:07 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika KORKUNÇ cinayet: Üniversiteli Cennet boğularak katledildi! - Haberler
Üniversiteli Cennet boğularak katledildi!
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DHA

Olay dün gece saat 23.00 sıralarında bir apart dairede meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi resim öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Cennet Tuğba Tokbaş ile birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Recep Berkay H. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Katil zanlısı Recep Berkay H. (22)

İddiaya göre tartışma sırasında Recep Berkay H., Tokbaş'ı elleriyle boğarak, öldürdü. Ardından da daireden çıkıp, aynı mahallede yaşayan ailesinin evine gitti.

ANNE, POLİSİ ARADI

DHA'nın haberine göre, Recep Berkay H., annesine kız arkadaşıyla tartıştıklarını, aralarındaki boğuşmanın ardından Tokbaş'ın evin salonunda hareketsiz kaldığını söyledi.

Anne, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cennet Tuğba Tokbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, işsiz olduğu öğrenilen Recep Berkay H.'yi ailesinin evinde gözaltına aldı.

Yapılan incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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