Korkunç an! Minik Ayla'nın feci sonu

DHA

İstanbul'un Silivri ilçesinde, babasının iş yerinin önünde kediyle oynayan 4 yaşındaki Ayla Deniz Turan, panelvan minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Emrah Turan, sürücünün en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

Korkunç olay, 10 Temmuz Cumartesi Çanta Mahallesi'nde yaşandı. Site içerisinde bulunan markete malzeme bırakan toptancı, marketten ayrılarak panelvan minibüsü hareket ettirdi. O sırada babasının işlettiği marketin önünde kediyle oynayan 4 yaşındaki Ayla, kamyonetin altında kaldı.

Baba Emrah Turan, kızını kucaklayarak otomobiliyle hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalede rağmen Ayla Deniz Turan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

BABA TURAN: AĞIR CEZA ALMASINI İSTİYORUZ

Acılı baba baba Emrah Turan, korkunç kazayla ilgili şunları söyledi: "Olayla ilgili şahsın ağır ceza almasını istiyoruz. O gün biz buradaydık. Tavuk firması her zamanki gibi bize tavuk getirmişti. Ürünleri kontrol ettikten sonra raflara dizdik. O sıra dışarıdan bağırış sesi gelince dışarıya koştuk. Ufak kızımın kanlar içinde yerde yattığını gördüm. Ben de hemen kucaklayarak, arabayla hastaneye yetiştirmeye çalıştım. Bu bölgede hastane yok. Kızımı hastaneye götürdüm. O sıra kızıma çarpan şahıs bir süre takip etmiş. Daha sonra karakola giderek teslim olmuş. Şu an kendisi tutuklu.

Adli Tıp Raporu'na göre kızım olay yerinde ölmüş. Acımız çok büyük. İnanılmaz derecede çok üzüntülüyüz. Bu işin peşini hiçbir şekilde bırakmayacağız. Davacıyız, şikâyetçiyiz. Kızımın en büyük hayali avukat olmaktı. Çünkü biz hep ona derdik, çok çenelisin sen avukat olursun. Kızım da 'Evet baba avukat olacağım' Çünkü çok güzel konuşuyor, o yaşta olmasına rağmen kreşe gidiyordu. Büyük hayali avukat olmaktı. Belki ilerisinde hâkim, savcı olmasını istiyorduk. Kısmet olmadı" diye konuştu.