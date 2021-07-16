Korkunç an! Minik Ayla'nın feci sonu

İstanbul'un Silivri ilçesinde, babasının iş yerinin önünde kediyle oynayan 4 yaşındaki Ayla Deniz Turan, panelvan minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Emrah Turan, sürücünün en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.
Korkunç olay, 10 Temmuz Cumartesi Çanta Mahallesi'nde yaşandı. Site içerisinde bulunan markete malzeme bırakan toptancı, marketten ayrılarak panelvan minibüsü hareket ettirdi. O sırada babasının işlettiği marketin önünde kediyle oynayan 4 yaşındaki Ayla, kamyonetin altında kaldı.
Baba Emrah Turan, kızını kucaklayarak otomobiliyle hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalede rağmen Ayla Deniz Turan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.
BABA TURAN: AĞIR CEZA ALMASINI İSTİYORUZ
Acılı baba baba Emrah Turan, korkunç kazayla ilgili şunları söyledi: "Olayla ilgili şahsın ağır ceza almasını istiyoruz. O gün biz buradaydık. Tavuk firması her zamanki gibi bize tavuk getirmişti. Ürünleri kontrol ettikten sonra raflara dizdik. O sıra dışarıdan bağırış sesi gelince dışarıya koştuk. Ufak kızımın kanlar içinde yerde yattığını gördüm. Ben de hemen kucaklayarak, arabayla hastaneye yetiştirmeye çalıştım. Bu bölgede hastane yok. Kızımı hastaneye götürdüm. O sıra kızıma çarpan şahıs bir süre takip etmiş. Daha sonra karakola giderek teslim olmuş. Şu an kendisi tutuklu.
Adli Tıp Raporu'na göre kızım olay yerinde ölmüş. Acımız çok büyük. İnanılmaz derecede çok üzüntülüyüz. Bu işin peşini hiçbir şekilde bırakmayacağız. Davacıyız, şikâyetçiyiz. Kızımın en büyük hayali avukat olmaktı. Çünkü biz hep ona derdik, çok çenelisin sen avukat olursun. Kızım da 'Evet baba avukat olacağım' Çünkü çok güzel konuşuyor, o yaşta olmasına rağmen kreşe gidiyordu. Büyük hayali avukat olmaktı. Belki ilerisinde hâkim, savcı olmasını istiyorduk. Kısmet olmadı" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!