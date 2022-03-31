Koray Aydın'a 23 yıl sonra benzer görev

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kararıyla Teşkilat Başkanı olan Koray Aydın'ın Siyasi İşler Başkanlığına atandı. Aydın'ın, seçimler yaklaştıkça Siyasi İşler Başkanlığının daha etkin olacağı ve ileride olası hükümet kurma çalışmalarında diğer partilerle görüşmelerde tecrübeli bir ismin yer alması amacıyla bu makama getirildiği belirtildi. Aydın 23 yıl önce 57. Hükümet kurulurken de hükümet kurma görüşmeleri esnasında MHP'yi temsil eden isimdi.
İYİ Parti Başkanlık Divanı dün Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı. Uzun süredir beklenen değişim de gerçekleşti. Akşener, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ı Siyasi İşler Başkanlığına getirdi. Teşkilat Başkanlığı ise doğrudan Akşener'e bağlandı. İYİ Parti'nin kurucularından olan olan Aydın'ın teşkilatlarda ülkücü kadrolara ağırlık verdiği bu nedenle bu görev değişiminin gerçekleştiği iddia edilse de parti kaynakları bunu reddetti.
AYDIN'A 23 YIL SONRA BENZER GÖREV
Aydın'ın Siyasi İşler Başkanlığı'na getirilmesinin asıl nedeninin önümüzdeki dönemde bu makamın daha etkin rol alacağı yaklaşımı olduğu belirtildi. Seçime giderken Siyasi İşler Başkanlığı makamının daha aktif rol alacağı, hatta olası iktidar değişimi halinde partiler arasında yürütülecek müzakerelerde Koray Aydın'ın yer alabileceği belirtildi. Bu tür kritik müzakerelerde tecrübeli ve özgül ağırlığı yüksek bir ismin yer almasının parti lehine olacağı kaydediliyor.
Benzer bir görevi 23 yıl önce de yürütmüştü Koray Aydın. 1999 yılında DSP-MHP-ANAP koalisyonunun oluşturduğu 57. Hükümetin kuruluşu esnasında parti temsilcilerinden oluşan komisyonda Aydın MHP'yi temsil etti. Aydın'ın içinde olduğu komisyon partiler arası protokolün hazırlanması, bakanlıkların ve kurumların dağılımını müzakere etti. 57. Hükümette Koray Aydın da Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev aldı.
YAVUZ AĞIRALİOĞLU DİVAN DIŞINDA KALDI
Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu bu görevden alındı, yerine Uz getirildi. Bu değişimin Ağıralioğlu'nun görevden alınmasında zaman zaman yaptığı açıklamaların ittifak ortaklarında yarattığı belirtilen rahatsızlığın etkili olduğu belirtildi. Ağıralioğlu'nun
özellikle Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır çıkışından sonra yaptığı açıklamanın rahatsızlık yarattığı belirtilmişti.
ŞENOL SUNAT'A KRİTİK GÖREV
Seçim İşleri Başkanlığı'nda da görev değişimi yaşandı. Mehmet Tolga Akalın bu görevden alınarak Milli Güvenlik Politikaları Başkanlığı'na getirilirken, Akalın'dan boşalan koltuğa Şenol Sunat getirildi. Sunat, 6 muhalefet partisinin geçiş sürecini görüşeceği komisyonda İYİ Parti'yi temsil edecek.
6 parti tarafından seçim güvenliği için oluşturulacak komisyonda da yine Sunat'ın yer alabileceği belirtiliyor.
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