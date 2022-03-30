İYİ Parti'de Başkanlık Divanı'nda değişiklik

İYİ Parti'de görev değişikliği yapıldı. Yeni Başkanlık Divanı'nda, daha önce Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı'na alındı. Teşkilat Başkanlığı ise doğrudan Akşener'e bağlandı.
Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun yerine Rıdvan Uz getirilirken, Ağıralioğlu'na yeni görev verilmedi.
Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu Önşen ve Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Ömeroğlu da yeni Başkanlık Divanı'nda görev alamadı.
Kadın Politikaları Başkanlığı'na Ayfer Yılmaz getirilirken, Gençlik ile Doğa ve Çevre Politikaları Başkanlıkları da doğrudan Akşener'e bağlandı.
İYİ Parti'de yeni Başkanlık Divanı şöyle oluştu:
Siyasi İşler Başkanı Koray AYDIN
Genel Sekreter Uğur POYRAZ
Mali İşler Başkanı Ümit DİKBAYIR
Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan PAÇACI
Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır ERDEM
Seçim İşleri Başkanı Şenol SUNAT
Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kâmil EROZAN
Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Rıdvan UZ
Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim ENSARİOĞLU
Yerel Yönetimler Başkanı Metin ERGUN
Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge YILMAZ
Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit ÖZLALE
Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Mehmet Tolga AKALIN
Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç ATABAY
Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer YILMAZ
Kadın Politikaları Başkanı Ünzile YÜKSEL
STK İlişkileri Başkanı Burak AKBURAK
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