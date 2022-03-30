İYİ Parti'de Başkanlık Divanı'nda değişiklik

İYİ Parti'de görev değişikliği yapıldı. Yeni Başkanlık Divanı'nda, daha önce Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Koray Aydın, Siyasi İşler Başkanlığı'na alındı. Teşkilat Başkanlığı ise doğrudan Akşener'e bağlandı.

Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nun yerine Rıdvan Uz getirilirken, Ağıralioğlu'na yeni görev verilmedi.

Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas, Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu Önşen ve Kadın Politikaları Başkanı Ayşe Sibel Ömeroğlu da yeni Başkanlık Divanı'nda görev alamadı.

Kadın Politikaları Başkanlığı'na Ayfer Yılmaz getirilirken, Gençlik ile Doğa ve Çevre Politikaları Başkanlıkları da doğrudan Akşener'e bağlandı.

İYİ Parti'de yeni Başkanlık Divanı şöyle oluştu:

Siyasi İşler Başkanı Koray AYDIN

Genel Sekreter Uğur POYRAZ

Mali İşler Başkanı Ümit DİKBAYIR

Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan PAÇACI

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır ERDEM

Seçim İşleri Başkanı Şenol SUNAT

Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kâmil EROZAN

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Rıdvan UZ

Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim ENSARİOĞLU

Yerel Yönetimler Başkanı Metin ERGUN

Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge YILMAZ

Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit ÖZLALE

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Mehmet Tolga AKALIN

Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç ATABAY

Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer YILMAZ

Kadın Politikaları Başkanı Ünzile YÜKSEL

STK İlişkileri Başkanı Burak AKBURAK