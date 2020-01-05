05 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Dağrugöz Mahallesi'nde köpek dövüşü yaptırdılar. Bahis çetesi tarafından sabahın erken saatlerinde organize edilen köpek dövüşünün görüntüleri büyük tepki çekti.
Zafer Samancı'nın haberine göre Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Dağrugöz Mahallesi'nde köpek dövüşü adı altında vahşete imza atıldı. Bahis çetesi tarafından sabahın erken saatlerinde organize edilen köpek dövüşüne aralarında küçük yaşta çocukların da bulunduğu yüze yakın kişi katıldı. Dövüş üzerinden bahis oynamaya çevre ilçelerden ve illerden gelenlerin de olduğu öğrenildi.
KÖPEK DÖVÜŞÜ ÜZERİNDEN BAHİS OYNATTILAR
Gönüllü hayvanseverler, bu vahşetin kamuoyuna duyurulması için kendilerini tehlikeye atarak olayı görüntüledi. Köpek dövüşü adı altında bahis oynatıldığını dile getiren Şefkat-Der Başkanı Hayrettin Bulan, "Bu işin arkasında bir bahis çetesi var. Bu zavallı hayvanları birbirleriyle dövüştürerek para kazanıyorlar. Güneş doğmadan insanlar pazar sabahı Doğruöz Mahallesi'nde bir araya gelerek bu vahşeti izledi" dedi.
ÇOCUKLARINA DA İZLETTİRDİLER
Bazı babaların 7-8 yaşındaki çocukları ile birlikte bu vahşeti izlemeye ve bahis oynamaya geldiğini anlatan Hayrettin Bulan, "Videolarda küçük yaştaki çocuklar köpeklerin dövüşünü çok yakından izlediği görülüyor. Bu çocuklardan büyüdüğü zaman çok bir şey beklemememiz lazım. Bir baba oğluna nasıl bu vahşeti izletir anlamak mümkün değil" diye konuştu.
'SUÇLULAR EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI'
Şefkat-Der olarak jandarmaya bir gece önceden böyle bir köpek dövüşünün gerçekleştirileceğini ihbar ettiklerini kaydeden Bulan, "Tarım İl Müdürlüğü, İl Jandarma ve İlçe Jandarma'yı bu dövüş olayı hakkında bilgilendirdik. Jandarmaya isimleri de verdik. Gönüllü arkadaşlarımız orada hayatını riske attı. Jandarma görevini geç yerine getirdi. Jandarma 3'üncü dövüş sırasında olay yerine geldi. Bizim arkadaşlarımız konum attıktan sonra ancak gelebildiler" şeklinde konuştu.
'CİDDİ BER ŞEKİLDE GÖZALTI VAR'
Çektikleri videoyu jandarmadaki görevlilere teslim ettiklerini ifade eden Bulan, şunları söyledi: "Jandarma köpek dövüştüren 15-20 kişiyi tespit etti. Ciddi bir şekilde gözaltı yok. Bazı ihmalkârlıkların olduğunu tespit ettik. Muhtarların da bu işin içinde olduğunu öğrendik. Bu vahşeti gerçekleştiren, bu zavallı hayvanların kanı ve canı üzerinden para kazananların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bu hayvanlar Allah’ın insanlara bir emaneti. Onların dili yok diye böyle eziyet etmeye kimsenin hakkı yok."
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