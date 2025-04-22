Konyaspor - Galatasaray maçının hakemi değişti!

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı nedeniyle maçı yönetemedi. Rahatsızlanan hakem Taşkınsoy'a doktorlar müdahalede bulundu. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, daha sonra iyi olduğunu belirterek maçı yönetmek istediğini söyledi. Doktorlardan hakem Taşkınsoy'a onay çıkmadı.

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Maça dördüncü hakem olarak atanan Ali Yılmaz orta hakem olarak çıktı. Abdullah Buğra Taşkınsoy ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev aldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlığı nedeniyle mücadele geç başladı.

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Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, mücadeleye dördüncü hakem olarak başlasa da karşılaşmaya devam edemedi ve 14. dakikada soyunma odasına gitti. Hakem Taşkınsoy'un iyi olduğu ancak TFF'den gelen talebin ardından soyunma odasına gittiği öğrenildi.

Abdullah Buğra Taşkınsoy'un soyunma odasına gitmesinin ardından dördüncü hakemlik görevini bir doktor olan Raşit Yorgancılar üstlendi.

Taşkınsoy'un kalp ritim bozukluğu ön tanısıyla ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

MHK'DAN AÇIKLAMA Merkez Hakem Kurulu, Abdullah Buğra Taşkınsoy'un son durumu hakkında sağlık bilgilendirmesi yaptı. Ziraat Türkiye Kupası’nda Tümosan Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan yarı final müsabakasında görevli olan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, maç öncesinde gerçekleştirilen ısınma antrenmanının ardından kendini iyi hissetmemesi üzerine sağlık kontrolünden geçirilmiştir.… — Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) April 22, 2025 GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI Galatasaray Kulübü, TÜMOSAN Konyaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı finali öncesinde rahatsızlık geçirerek maça başlayamayan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulübün X hesabından paylaşılan mesajda, "Maç öncesi rahatsızlık geçiren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.