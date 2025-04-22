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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Konyaspor - Galatasaray maçının hakemi değişti! - Futbol Haberleri

        Konyaspor - Galatasaray maçının hakemi değişti!

        Konyaspor - Galatasaray maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı nedeniyle karşılaşmayı yönetemedi. Karşılaşmanın 4. hakemi Ali Yılmaz, orta hakem olarak görev aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2025 - 20:28 Güncelleme: 22.04.2025 - 22:15
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        Konyaspor - Galatasaray maçının hakemi değişti!
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        Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

        Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, rahatsızlığı nedeniyle maçı yönetemedi. Rahatsızlanan hakem Taşkınsoy'a doktorlar müdahalede bulundu. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, daha sonra iyi olduğunu belirterek maçı yönetmek istediğini söyledi. Doktorlardan hakem Taşkınsoy'a onay çıkmadı.

        Maça dördüncü hakem olarak atanan Ali Yılmaz orta hakem olarak çıktı. Abdullah Buğra Taşkınsoy ise mücadelede dördüncü hakem olarak görev aldı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlığı nedeniyle mücadele geç başladı.

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        Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, mücadeleye dördüncü hakem olarak başlasa da karşılaşmaya devam edemedi ve 14. dakikada soyunma odasına gitti. Hakem Taşkınsoy'un iyi olduğu ancak TFF'den gelen talebin ardından soyunma odasına gittiği öğrenildi.

        Abdullah Buğra Taşkınsoy'un soyunma odasına gitmesinin ardından dördüncü hakemlik görevini bir doktor olan Raşit Yorgancılar üstlendi.

        Taşkınsoy'un kalp ritim bozukluğu ön tanısıyla ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

        MHK'DAN AÇIKLAMA

        Merkez Hakem Kurulu, Abdullah Buğra Taşkınsoy'un son durumu hakkında sağlık bilgilendirmesi yaptı.

        GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

        Galatasaray Kulübü, TÜMOSAN Konyaspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı finali öncesinde rahatsızlık geçirerek maça başlayamayan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

        Sarı-kırmızılı kulübün X hesabından paylaşılan mesajda, "Maç öncesi rahatsızlık geçiren hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

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