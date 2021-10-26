Bir ilde daha ortaya çıktı!

AA'nın haberine göre, Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Karaağaç köyünde, tarla yolunda uzunluğu 200 ila 300 metreyi bulan yarıkları gören köylüler, durumu Karaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerine bildirdi.

Bölgeye gelen yetkililer, yarıklarda ve çevre tarlalarda drone yardımıyla incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri ise olası bir çökmeye karşı yarıkların etrafındaki tarla yollarını trafiğe kapatarak şerit çekti.

Daha önce de merkeze bağlı Çoğlu köyü Uzunkuyu Mahallesi'nde yüzey yarıkları oluşmuştu.

DHA'nın haberine göre, bölgede incelemede bulunan ekipler, yüzey yarıklarının yer altı su seviyesinin azalması nedeniyle oluştuğunu saptadı.