Olay, 30 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesinde meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010 yılından beri 'kedi' meselesi nedeniyle husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in, yakındaki başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun (33) geldi.
DHA'nın haberine göre, bahçede aile fertleriyle bir süre konuşan Altun, ardından poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (62), çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirdi.
Katil zanlısı Mehmet Altun
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede, Mehmet Altun'un yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını ve saldırının ardından aracından aldığı bidonla evin birkaç noktasını ateşe vermek istediği saptandı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
SAKLANDIĞI MEZARLIKTA YAKALANDI
Altun kiraladığı aracı, kent merkezine 140 kilometre mesafede, memleketi olan Bozkır ilçesinin Toros Dağları'nın eteğindeki kırsal mahallesi Tepelice yakınına terk etti. Altun'un yakalanması için bölgede çalışmalar devam ederken, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında o dönem hamile olan eşi Zehra, annesi İsmihan ve babası İbrahim Altun ile ablası Ayşe Keleş'in de aralarında bulunduğu 10 kişi 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 4 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Altun, 4 Ağustos'ta Özel Harekat ekiplerinin Üçpınar Mahallesi'nde arazi araması sırasında saklandığı mezarlıkta yakalandı. Gözaltına alınan Mehmet Altun'un ilk ifadesinde, Dedeoğulları'nın evine, mayıs ayındaki kavga nedeniyle tutuklanıp serbest bırakılan ablası Ayşe Keleş, tutuklu olan eniştesi Lütfi Keleş ve diğerleri hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmeleri ve uzlaşma sağlanması için gittiğini öne sürdü. Altun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yürütülen soruşturma kapsamında mayısta çıkan kavga nedeniyle tutuklu bulundukları cezaevinden tahliye olması beklenen Lütfi Keleş ve Ali Keleş, 7 kişinin ölümüne ilişkin yeniden tutuklandı.
HUSUMET 2010 YILINDA BAŞLADI
Savcılık, husumetin 2010 yılında Yaşar Dedeoğulları'na ait kedinin yan komşusu Lütfi Keleş'in ailesi tarafından alınmasıyla başladığını saptadı. 29 Temmuz 2010'da Lütfi Keleş'in eşi Ayşe Keleş ve kayınvalidesi İsmihan Altun, evin yanında tarlada biber toplarken iddiaya göre, traktörle geçen Yaşar Dedeoğulları, el işaretiyle İsmihan Altun'u gösterip hakarette bulundu. İki aile birbirlerinden 'hakaret' suçundan şikayetçi oldu. İki aile bireyleri arasında 12 Mayıs'ta da kavga çıktı. Bu kavgada gözaltına alınan 16 kişiden aralarında Ayşe Keleş ve eşi Lütfi Keleş'in de bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Ayşe Keleş, bir süre sonra tahliye olurken, Lütfi Keleş ve Ali Keleş'in tutukluluk hali devam etti. 22 Mayıs'ta iki aile arasında yeniden çıkan kavgayla ilgili de 20 şikayetçi ve şüpheli hakkındaki soruşturma devam ediyor.
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