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        Haberler Ekonomi Emlak Konutta reel düşüş 13. ayında - Emlak Haberleri

        Konutta reel düşüş 13. ayında

        Konut Fiyat Endeksi, şubat ayında önceki aya göre yüzde 2,8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 oranında arttı. Yıllıkta reel olarak yüzde 5,6 geriledi, reel düşüş serisi 13. ayı gördü

        Giriş: 18.03.2025 - 10:03 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:20
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        Konutta reel düşüş 13. ayında
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        TCMB, şubat ayına dair Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Aylık artış yüzde 2,8, yıllık artış yüzde 31,3 oldu. Yıllıkta reel olarak yüzde 5,6 oranında düşüş yaşandı. Böylece reel düşüş serisi 13 aya ulaştı.

        3 büyük şehirde ise fiyat değişimleri şöyle gerçekleşti:

        Aylık: İstanbul yüzde 2,6 artış, Ankara yüzde 3,3 artış, İzmir yüzde 3,8 artış

        Yıllık: İstanbul yüzde 28,4 artış, Ankara yüzde 37,2 artış, İzmir yüzde 32,7 artış

        Yıllıkta en yüksek fiyat artışının yaşandığı bölgeler şöyle sıralandı: Yüzde 47,1 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır; yüzde 39,1 ile Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak.

        En düşük fiyat artışının yaşandığı bölgeler ise şöyle: Yüzde 18,3 ile Antalya, Burdur, Isparta, yüzde 27,1 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ,, yüzde 27,5 ile Bursa, Eskişehir, Bilecik.

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