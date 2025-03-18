Konutta reel düşüş 13. ayında

TCMB, şubat ayına dair Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Aylık artış yüzde 2,8, yıllık artış yüzde 31,3 oldu. Yıllıkta reel olarak yüzde 5,6 oranında düşüş yaşandı. Böylece reel düşüş serisi 13 aya ulaştı.

3 büyük şehirde ise fiyat değişimleri şöyle gerçekleşti:

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Aylık: İstanbul yüzde 2,6 artış, Ankara yüzde 3,3 artış, İzmir yüzde 3,8 artış

Yıllık: İstanbul yüzde 28,4 artış, Ankara yüzde 37,2 artış, İzmir yüzde 32,7 artış

Yıllıkta en yüksek fiyat artışının yaşandığı bölgeler şöyle sıralandı: Yüzde 47,1 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır; yüzde 39,1 ile Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak.

En düşük fiyat artışının yaşandığı bölgeler ise şöyle: Yüzde 18,3 ile Antalya, Burdur, Isparta, yüzde 27,1 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ,, yüzde 27,5 ile Bursa, Eskişehir, Bilecik.