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        Haberler Ekonomi Emlak Konut satışlarında yükseliş sürüyor - Emlak Haberleri

        Konut satışlarında yükseliş sürüyor

        Konut satışları, mart ayında yıllık yüzde 5,1 artarak 110 bin 795 oldu. Yılın ilk 3 ayında satılan konut sayısı 335 bin 786'ya ulaşarak tarihin en yüksek 2. ilk çeyrek performansına ulaştı. Kredili satış, toplam satıştan yüzde 16,4 pay aldı, 2023 Mayıs'tan bu yana en yüksek orana ulaştı

        Giriş: 16.04.2025 - 10:03 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:32
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        Konut satışlarında yükseliş sürüyor
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        Konutta satış grafiği yüksek seyretmeye devam ediyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre; satış sayısı mart ayında yıllık yüzde 5,1 artarak 110 bin 795 oldu.

        Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 820 ile İstanbul, 10 bin 203 ile Ankara ve 7 bin 513 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 28 ile Ardahan, 33 ile Bayburt ve 63 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

        TARİHİN EN YÜKSEK 2. İLK ÇEYREK SATIŞI

        Konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,1 oranında artarak 335 bin 786 olarak gerçekleşti. Yılın ilk 3 ayında satılan konut sayısı, tarihin en yüksek 2. ilk çeyrek performansına ulaştı. En yüksek satış, konut kredisi kampanyalarının olduğu 2020'nin ilk çeyreğinde 341 bin 38 adet olarak kayıtlara geçmişti.

        İLK ÇEYREK SATIŞ ADETLERİ
        2013 273919
        2014 257853
        2015 297218
        2016 303464
        2017 325780
        2018 303877
        2019 256433
        2020 341038
        2021 263050
        2022 320063
        2023 283215
        2024 279604
        2025 335786
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        KREDİLİ SATIŞIN ORANI, MAYIS 2023'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

        Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,5 oranında artarak 18 bin 225 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 16,4 olarak gerçekleşti. Kredili satış, 2023 Mayıs'tan bu yana en yüksek orana ulaştı.

        Ocak-Mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,3 oranında artarak 51 bin 729 oldu.

        Mart ayında 4 bin 331; Ocak-Mart döneminde ise 12 bin 143 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

        Türkiye genelinde diğer konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 oranında artarak 92 bin 570 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 83,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 oranında artarak 284 bin 57 oldu.

        İKİNCİ EL SATIŞI ÖNE ÇIKTI

        Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 oranında azalarak 33 bin 307 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 30,1 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 oranında artarak 99 bin 876 olarak gerçekleşti.

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        Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 oranında artarak 77 bin 488 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 69,9 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 oranında artarak 235 bin 910 olarak gerçekleşti.

        YABANCILARA 1574 KONUT SATILDI

        Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 oranında azalarak bin 574 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 635 ile İstanbul, 496 ile Antalya ve 141 ile Mersin oldu.

        Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 oranında azalarak 4 bin 578 oldu.

        Mart ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 275 ile Rusya Federasyonu, 153 ile İran ve 124 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

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