Turizm sektörünü yakından ilgilendiren 'konaklama vergisinde' flaş bir gelişme yaşandı.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen önerge ile yeni gelecek konaklama vergisinde değişiklik yapıldı. Vergi paketine ilişkin yasa teklifinde yüzde 2 olarak belirlenen vergi, önerge ile sabit tutara çevrildi.

Kabul edilen önergeye göre kişi başına gecelik vergi şöyle olacak:

-5 yıldızlı otel ve tatil köyleri: 18 TL

-4 yıldızlı otel ve tatil köyleri: 12 TL

-3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesisleri: 9 TL

-2 ve 1 yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart hotel ve kampingler: 6 TL

-Butik oteller ve özel konaklama tesisleri: 18 TL

-Diğer tesisler: 6 TL

12 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARDAN ALINMAYACAK

Vergi tutarı, her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Yerli ve yabancı turistlerden toplanan vergiler, izleyen ayın 26’sına kadar vergi dairelerine yatırılacak. Vergi kamu kurum ve kuruluşlarına tesislerde kalan kişilerden de alınacak.

Oniki yaşından küçük çocuklardan konaklama vergisi alınmayacak.

KONAKLAMA VERGİSİ TUTARLARI Konaklama Tesisinin Türü Vergi Tutarı TL (Kişi başına gecelik) 5 yıldızlı otel ve tatil köyler 18 4 yıldızlı otel ve tatil köyler 12 3 yıldızlı oteller ve belediye belgeli konaklama tesisleri 9 2 ve 1 yıldızlı oteller, pansiyon, motel, apart hotel ve kampingler 6 Butik oteller ve özel konaklama tesisleri 18 Diğer 6

Plan bütçe komisyonuna 6802 sayılı Kanunun 34'üncü maddesi hakkında verilen önerge ile, "Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart hotel, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesisleri ile dağ ve yayla evi gibi kırsal turizm tesislerinde verilen geceleme hizmeti konaklama vergisine tabidir" şeklinde değişiklik yapıldı.