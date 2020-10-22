Komşu dehşetinde flaş gelişme!

DHA

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanıklar Ali Şenyüzlü, Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü katıldı. Duruşmada şikayetçiler İskender Karaduman ile Nükte Arpacı ve taraf avukatları da yer aldı.

"BENİM DOĞUM GÜNÜMDÜ"

DHA'nın haberine göre, sanık Ali Şenyüzlü savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek "Olay günü benim doğum günümdü, kutlama yapıyorduk. Çocuklar pastadan dolayı heyecandan koşuştular. Ben normalde müştekiyi tanımam. Bana 2-3 kez mesaj attı, bu mesajlarda hakaret içerikli sözler yoktu. Ben de kendisini aradım ve ‘Doğum günü yapıyoruz, neden rahatsız ediyorsun’ dedim." diye konuştu.

"YUKARI ÇIKMA AMACIM SADECE KONUŞMAKTI"

Kendisine hakaret edildiğini öne süren tutuksuz sanık Şenyüzlü, "Yukarı çıkma amacım sadece konuşmaktı. Arkamdan çocuklarım da geldi, kapıda bize tahrik edici hakaret içeren sözler söyledi. Kapıyı sopa ile beraber açtı. Biz kendimizi korumak durumda kaldık. O nedenle evin içine girmiş bulunduk. Ben 30 yıldır Yeşilköy’de oturuyorum, daha önce kimseye hiçbir rahatsızlık vermedim" şeklinde beyanda bulundu.

Ali Şenyüzlü "Biz içeri girdiğimizde beyzbol sopasını oğlumun kafasına vurdu. 2 santim daha aşağıya vursaydı oğlumu kaybetmiştim. O gün ben sopayı İskender’in elinden almak istedim. Hatta kendisini banyoya götürdüm. Yüzünü beraber yıkadık, oğlumun kanları yerdeydi. Ben onları sildim. Sonra polis geldi, eve hiçbir şekilde zarar vermedik. Sadece kapıya vurduk" dedi.

"KENDİMİZİ SAVUNMAK DURUMUNDA KALDIK"

Sanık Gökyan Şenyüzlü ise "Suçlamaları kabul etmiyorum, ben ölümden döndüm. Darp raporlarım da var. Kendimizi müdafaa ettik. Söyleyeceklerim bundan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Sanık Okan Şenyüzlü de savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek "İskender bey babama hakaret etti. Konuşmak için yukarı çıktık, amacımız kavga etmek değildi. Demir beyzbol sopası ile karşılaşınca kendimizi savunmak durumunda kaldık. Hiçbir şekilde darp, tehdit ve hakaret eylemimiz olmamıştır." dedi.

"BU EVDEN KİMSE SAĞ ÇIKMAYACAK' DİYE BAĞIRIYORLARDI"

Duruşmada söz alan Nükte Arpacı ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek olay gününü şöyle anlattı: "Kapımızın güm güm tekmelendiğini duydum. Dışarıdan bize ağır küfürler ediyorlardı. Kapıda demir sürgü olmasaydı, kapı tamamen aşağı inecekti. Kapıyı açtığımızda eşime saldırdılar, sanıklar hole girince eşim kendisini savunmak için sopa ile vurdu. Sanık Ali, eşimin arkasından saldırıp etkisiz hale getirdi. Oğulları eşimi tutarak salona doğru sürüklediler. Ali eşimin göğsüne dizini bastırdı. O sırada Okan eşimin başına tekme attı. Gökhan ise sopayı göğsüne bastırdı. O sırada 'Bu evden kimse sağ çıkmayacak' diyorlardı."

"EŞİMDEN SIRF BU OLAY SONRASI BOŞANDIK"

Sanık Okan Şenyüzlü’nün kendisine yumruk atmak için elini kaldırdığını ifade eden Arpacı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Eşimi kurtarmama engel oldular, evdeki hasar polis tutanağı ile sabittir. Eve giren başkaca kadınlardan şikayetçiyim, eşimi kurtarmama engel oldular. Bu olay yüzünden aylarca psikolojik tedavi gördüm ve eşimden sırf bu olay sonrası boşandık."

"KAPIYI ÇALARLARKEN SÜREKLİ KÜFÜRLER VE TEHDİTLERDE BULUNUYORLARDI"

Duruşmada tanık olarak dinlenen İbrahim Çeviköz ise beyanında müştekilerin karşı komşusu olduğunu belirterek "Olay günü kapıların tekmelendiğini duydum. Sanıklara ‘Yapmayın içeride küçük çocuk var’ dedim. Bu uyarıyı 7-8 kez yaptım fakat beni dinlemediler. Hatta sanık Gökhan bana dönerek ‘Gir lan içeri seni öldürürüm’ dedi. Kapıyı çalarlarken sürekli küfürler ve tehditlerde bulunuyorlardı. Sonra eşim beni içeri aldı, kapı açıldıktan sonra neler olduğunu görmedim" dedi.

18’ER YILA KADAR AYRI AYRI HAPİS CEZASI İSTENDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı ise sanıklar Ali Şenyüzlü, Gökhan Şenyüzlü ve Okan Şenyüzlü hakkında "Silahla kasten yaralama", "Kasten yaralama", "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "Mala zarar verme" suçlarından 5’er yıl 4’er aydan 18’er yıla kadar ayrı ayrı hapis cezasıyla cezalandırılmasını istendi.

Ayrıca savcı mütalaasında "Tehdit" suçundan yargılanan sanıkların ayrı ayrı beraat etmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Yeşilköy'de 12 Aralık 2019 tarihinde "Gürültü yapmayın uyuyamıyorum" şeklinde mesaj atan komşusu İskender Karaduman'a (51) saldıran sanıklar baba Ali Şenyüzlü (59) ve oğulları Gökhan Şenyüzlü (30) ile Okan Şenyüzlü'nün (34) gece vakti eve çıkarak komşularına saldırdıkları belirtildi.

İddianamede sanıklar hakkında "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Kasten yaralama", "Tehdit ve hakaret" ve "Mala zarar verme" suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 5'er aydan 18’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.