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İstanbul Bakırköy'de 12 Aralık 2019 tarihinde “Gürültü yapmayın uyuyamıyorum şeklinde mesaj atan komşusu İskender Karaduman’a (51) saldıran baba Ali Şenyüzlü (59) ve oğulları Gökhan Şenyüzlü (30) ile Okan Şenyüzlü (34) hakkında iddianame hazırlandı.
İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI
DHA'nın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede müşteki İskender Karaduman ve Nükte Karaduman’ın sanıklar baba ve iki oğluyla Yeşilköy Mahallesi’nde aynı apartmanda oturdukları ve olay tarihinde şüphelilerin doğum günü kutlaması yaptıkları belirtildi. İddianamede saat 23.30 sıralarında müşteki İskender Karaduman’ın gürültü nedeniyle Ali Şenyüzlü’ye sessiz olmaları konusunda iki defa mesaj attığı, ardından Ali Şenyüzlü’nün, Karaduman’ı arayarak küfür ettiği ve tehditte bulunduğu ifade edildi.
Çıkan tartışma sonucu baba ile oğulları Ali Şenyüzlü ve Gökhan Şenyüzlü’nün Karaduman’ın kapısına gelerek kapıyı tekmelemeye başladıkları, müştekilerin bir süre kapıyı açmadığı anlatıldı. İskender Karaduman’ın eline beyzbol sopası alarak kapıyı açmak zorunda kaldığı, ardından şüphelilerin zorla içeri girdikleri aktarıldı.
DÖVERKEN ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER
İddianamede şüphelilerin İskender Karaduman’ın elinden sopayı alarak Karaduman’ı yerde sürükledikleri, salona götürdükleri ve Karaduman’ı tekme ve sopayla dövdükleri anlatıldı. Şüphelilerin Karaduman’ı dövdükleri sırada ölümle tehdit ettikleri ve küfür ettikleri belirtildi. Kavgayı ayırmaya çalışan diğer müşteki Nükte Karaduman’ın da darp edildiği iddianamede ifade edildi. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda müştekilerin yaralarının basit tıbbı müdahale ile giderilebileceği ve evde bulunan bazı eşyaların hasar gördüğüne aktarıldı. İddianamede kamera kayıtlarıyla da olayın net bir şekilde anlaşıldığına yer verildi.
11 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ
İddianamede şüphelilerin aynı suçu işleme iradesiyle hareket ettikleri belirtildi. İddianamede şüpheliler hakkında “Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, “Kasten yaralama, Tehdit ve hakaret ve Mala zarar verme suçlarından ayrı ayrı 2 yıl 5’er aydan 11’er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.
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