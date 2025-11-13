Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evde çıkan yangında 11 aylık bebek hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen diğer iki kardeş hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor.

REKLAM advertisement1

ÇIKAN ALEVLER BEŞİĞİNİ SARDI

AA'nın haberine göre; Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Nedeni bilinmeyen yangında 11 aylık Ersin bebeğin beşiğini saran alevler büyüdü. Yangını söndürmek isteyen baba Tayfun A. ve anne Hasretnur A., sonuç alamayınca itfaiyeye haber verdi.

REKLAM

ERSİN BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye personelinin ve ailenin müdahalesiyle söndürülen yangında, Ersin A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLE HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen baba Tayfun A., anne Hasretnur A., 4 yaşındaki E.A. ile 2 yaşındaki Y.A. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bebeğin cenazesi, işlemlerin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü morguna götürüldü