DHA

Aksaray'da, saat 11.40 sıralarında Hacı Hasanlı Mahallesi'nde icra dairesi yakınında insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Gençosman köyünde oturan Ramazan A. (35),bir süredir ayrı yaşadığı ve 3 çocuğunun velayetini üzerine alan ve boşanma davası süren eşi Firdevs A.'yı (30) takip etti. Çocuklarıyla birlikte velayet işlemlerini yaptığı icra Dairesi'nden çıkan eşinin yanına yaklaşan Ramazan A., çocuklarının gözü önünde tabancayla ateş etti.

ÇOCUKLAR ETRAFA KAÇIŞTI

DHA'da yer alan habere göre yüzünden ve sırtından yaralanan Firdevs A. kanlar içinde yere yığıldı. Çocuklar ise panikle etrafa kaçıştı. Firdevs A., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ESKİ KOCA OLAY YERİNDEN KAÇTI

Ramazan A. da otomobiliyle hızla olay yerinden uzaklaştı. Firdevs A.'nın çocukları ise yakınları tarafından köylerindeki eve götürüldü. Polis, kaçan Ramazan A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.