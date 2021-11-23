Kızlarını eve gönderip karısını öldürdü!

İHA

Olay, geçtiğimiz Pazar günü bir tekstil atölyesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kendilerine ait tekstil atölyesinde çalışan karı koca gece saatlerine kadar mesaiye kaldı.

İHA'nın haberine göre, bir süre sonra Mehmet Altıntaş, 18 ve 14 yaşlarında olan kızlarını eve gönderdi. İddiaya göre, alkol alan koca Mehmet Altıntaş, eşiyle tartışma yaşadı.

KIZLARI POLİSİ ARADI

Yaşanan tartışmanın büyümesiyle Altıntaş, eşi Şahibe Altıntaş’ı darbetmeye başladı. Saldırıya uğrayan kadın kanlar içinde yere yığılırken, zanlı ise kızlarını arayıp "Dükkana gelin anneniz kötü durumda" diyerek iş yerinden kaçtı. Olay yerine gelen iki kız, annelerini kanlar içinde görünce durumu polise bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Şahibe Altıntaş, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olay yerinden ticari aracıyla kaçan koca Mehmet Altıntaş’ı saklandığı bir binanın bodrum katında yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Altıntaş, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede hayatını kaybeden sahibe Altıntaş’ın cenazesi ise Kayabaşı mezarlığına defnedildi.