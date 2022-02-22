Kızını öldüren cani babanın sicili şoke etti!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Aralık 2021'de 7 yaşındaki kızı D.Ö.'yü bıçakla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan ve hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanan Habip Öztürk hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.
AA'da yer alan habere göre iddianamede, sanık Öztürk'ün 3 yıldır anlaşmazlık yaşadığı eşi Havva Öztürk'ün, 7 yaşındaki çocukları D.Ö'yü alarak annesinin evine yerleştiği anlatıldı.
İDDİANAMEDE KORKUNÇ DETAYLAR
Sanığın, olaydan bir süre önce eşiyle konuşup barışmak amacıyla kayınvalidesinin evine gittiği, burada barışma teklifini kabul etmediği gerekçesiyle sinirlenerek eşini darbettiği aktarılan iddianamede, ayrıca sanığın, kızını elinden almaya çalışan kayınvalidesinin de boğazını sıkmak suretiyle öldürmeye çalıştığı kaydedildi.
'ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN' DAHA ÖNCE DAVA AÇILMIŞ
İddianamede, Havva Öztürk'ün KADES uygulaması üzerinden polis çağırdığı belirtilerek, bu olaylar nedeniyle sanık hakkında "yaralama" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından ağır ceza mahkemesinde dava açıldığı vurgulandı.
Havva Öztürk'ün tekrar yaptığı başvurular üzerine de sanık hakkında tedbir kararları verildiği belirtilen iddianamede, sanık Öztürk'ün suç tarihinde, iş yerini aradığı eşine kızlarını almak istediğini söylediği, eşinin kabul etmesi üzerine kayınvalidesinin evine giderek kızını teslim aldığı dile getirildi.
İddianamede, kızının elinde gördüğü cep telefonu nedeniyle sinirlenerek aradığı eşiyle tartışan sanığın, çocuğu evine götürdükten sonra maket bıçağıyla boğazını kesmek suretiyle öldürdüğü, aynı bıçakla kollarını ve bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu belirtildi.
İFADESİNE İTİBAR EDİLMEDİ
Sanık Habip Öztürk'ün ifadesinde suçlamayı kabul etmediği kaydedilen iddianamede, kızıyla evine gittiğinde kar maskeli 2 kişinin başına dayadıkları silah zoruyla kendisini yatak odasına götürdüğünü, not yazdırdığını, daha sonra kızının odasına götürdüklerini, burada kızının yerde boğazı kesilmiş yattığını gördüğünü, bu kişilerin eline maket bıçağı tutuşturarak kızının boğazını yeniden kestirmeye çalıştıklarını, kendi bileklerini de kestirdiklerini iddia ettiği aktarıldı.
İddianamede, "Başına silah dayanmış dahi olsa kızının başka bir odaya götürüldüğünü gören birinin, hele ki kızının boğazının kesilmiş ve ölmüş olduğunu gördükten sonra direnmeden, tepki göstermeden kendisine söylenenleri yapmasının, ayrıca maket bıçağı ile boğaz kesildiği ileri sürülen kızının bağırıp çağırmamasının, bağırdıysa da yan odada bulunan sanık tarafından sesinin duyulmamasının, hayatın olağan akışına uygun olmadığı" değerlendirmesinde bulunuldu.
Sanığın ifadesine, suçtan kurtulmaya yönelik olduğu gerekçesiyle itibar edilmediği vurgulanan iddianamede, Habip Öztürk'ün "beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan alt soydan akrabaya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.
Hazırlanan iddianame gönderildiği Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Habip Öztürk ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.
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