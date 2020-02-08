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Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan ve pazarda bal, pekmez satan 4 çocuk babası Harun Yıldız'ın (51),erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği lise öğrencisi kızı Şeyma Yıldız'ı (17) tabancayla katletmesiyle ilgili ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

ARAÇTAN İNİP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Edinilen bilgilere göre kızının, okuldaki erkek arkadaşlarıyla fotoğraflarını gören Harun Yıldız, kızıyla kendisine ait hafif ticari araçta bulundukları sırada Şeyma ile tartışmaya başladı. Harun Yıldız daha sonra aracını yolun kenarına çekti. Tartışma sürerken 17 yaşındaki Şeyma Yıldız, başına gelecekleri bilircesine araçtan inip kaçmaya çalıştı.

KIZINI VURUP ORADA BIRAKTI

Çubuk Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan Şeyma'nın peşinden araçtan inan katil baba, tam o sırada silahını iki el ateşledi. Kanlar içerisinde Şeyma yere yığılırken babası Harun Yıldız kızını orada bırakıp ayrıldı.

ŞEYMA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Yoldan geçen sürücüler, Şeyma Yıldız'ı yerde hareketsiz görünce polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Şeyma Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şeyma'nın cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KATİL BABA GİDİP TESLİM OLDU

Olayın ardından Harun Yıldız, Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Baba Yıldız'ın ilk ifadesinde, kızının erkek arkadaşı olduğunu öğrendikten sonra çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü söylediği belirtildi.

ŞEYMA GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

Harun Yıldız'ın polisteki sorgusu sürerken, genç kızın cenazesi, otopsinin ardından memleketi Çankırı'nın Orta ilçesinde toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi. Şeyma Yıldız'ın cenazesi dün akşam saatlerinde Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde toprağa verildi. Annesinin feryadı ve gözyaşları yürekleri parçaladı.

EVLAT KATİLİ TUTUKLANDI

Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede suçunu itiraf ettiği öğrenilen baba Harun Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Şeyma Yıldız'ın öldürülmesine sosyal medyada da büyük tepki vardı. Sanat ve siyaset dünyasının yanı sıra yüz binler, genç kızın katledilmesini lanetledi.