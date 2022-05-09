Kızını doktora götürecekti! Büyük acı!

İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesi İslamdağ Mahallesi’nde, edinilen bilgiye göre, Kumru ilçesinde fırıncı ustası olan ve Fatsa ilçesine kızını doktora götürmek isteyen Osman Çakmaktaşı (44) idaresindeki otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak savruldu.

BABA ÖLDÜ, KIZI AĞIR YARALI

İHA'da yer alan habere göre yolun alt tarafındaki fındık bahçesinde devrilen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 16 yaşındaki kızı Dilanur Çakmaktaşı ise ağır yaralandı.

GENÇ KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Osman Çakmaktaş’ın cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürülürken, jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.