Kızı babasını öldürmüştü! Annesi olay anını anlattı

İstanbul Ümraniye'de 20 yaşındaki Cansel Dilara Kınalı, tartıştığı babası Mustafa Emre Kınalı'yı (48) omzundan bıçaklayarak öldürdü. Olaya tanık olan anne "Ben araya girmeye çalıştım. İtiş kakış oldu. Omzundan yaralandı. Sonuç böyle olmamalıydı" dedi.
Ümraniye'de korkunç bir olay meydana geldi. İlçede, yaşayan Cansel Dilara Kınalı (20) tartıştığı babası Mustafa Emre Kınalı'yı (48) sırtından bıçaklayarak öldürdü. 5 adet suç kaydı olduğu belirtilen Cansel Dilara Kınalı "Kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, baba Kınalı ise son yolculuğuna bugün uğurlandı.
OLAY NASIL YAŞANDI?
Özel bir bankada çalışan Mustafa Emre Kınalı, geçimsizlik yaşadığı eşinden bir süre önce boşandı. Çocuklarının velayetini alan baba, okul nedeniyle annelerinin yanında kalan 20 yaşındaki kızı Cansel Dilara Kınalı ve 9 yaşındaki oğlunu görmek için eski eşinin evine gitti. Bir süre sonra Cansel Dilara Kınalı ve babası arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cansel Dilara Kınalı babasını sırtından bıçakladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Emre Kınalı yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
5 SUÇ KAYDI
Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cansel Dilara Kınalı'yı yakalayarak gözaltına aldı. "Kasten öldürme" suçundan Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Cansel Dilara Kınalı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cansel Dilara Kınalı'nın 5 adet suç kaydı olduğu da öğrenildi.
ANNE KONUŞTU
Show Haber'den Serhat Alaatinoğlu'nun konuştuğu anne ise olay anını anlattı. Cansel Dilara Kınalı'nın annesi "Kendisini korumak adına kızım bıçağı aldı, o da küfretti, karşılıklı olarak atıştılar. Böyle olmamalıydı bir anlık şiddetle böyle oldu" dedi.
Boşanmalarının nedeninin geçimsizlik olduğunu söyleyen anne, "Benim de darp raporum var" diye konuştu.
Olay anını anlatan anne, "Zaten alkollüydü, dalaştılar. Ben araya girmeye çalıştım, itiş kakış oldu. Üstüne yürüyünce Cansel Dilara sinir krizi geçirdi. Ben bıçağın girdiğini görmedim. Omzundan yaraladığını fark ettim. Sonuç böyle olmamalıydı. Sinir ve öfkeden kendini kaybetti" diye konuştu.
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