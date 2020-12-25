'Kıskançlık' vahşeti! Pompalı ile katletti

DHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Recep Kırtay (40),gece evde tartıştığı eşi Çiğdem Kırtay'ı (37) pompalı tüfekle vurarak, öldürdü.

Olay, saat 02.30 sıralarında, ilçeye bağlı İbrahimce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Recep ve eşi Çiğdem Kırtay arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Recep Kırtay, evdeki pompalı tüfeği alarak, eşine ateş etti.

Silah sesi duyan komşular ile çiftin yakınları, eve geldiklerinde Çiğdem Kırtay'ı yerde kanlar içinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Çiğdem Kırtay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çiğdem Kırtay'ın cansız bedeni, Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Vahşetin ardından gözaltına alınan koca Recep Kırtay, polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf etti. Kırtay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.