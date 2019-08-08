08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kırgızistan'da güvenlik güçleri, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in tutuklanması amacıyla evine ikinci kez operasyon başlattı.
Kırgızistan'da yolsuzluk suçlamasıyla dokunulmazlığı kaldırılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i gözaltına almak için evine düzenlenen silahlı operasyon yarıda kesilmişti.
Atambayev'in destekçisi olduklarını dile getiren yüzlerce genç, köyün girişinde ve çıkışında güvenlik tedbirlerini sürdüren polisle taşlı sopalı karşı karşıya geldi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Asanov, köyün girişinde toplanan gençlerin dağılmalarını talep etmiş, gençler de Atambayev'in evine gitmelerine izin verilmesini, telefon ve internet sinyallerin sağlanmasını istemişti.
"SİLAH KULLANACAĞIMI SÖYLEMİŞTİM"
Atambayev, dün evine düzenlenen operasyona ilişkin, "Daha önce silah kullanacağımı söylemiştim. Uyarılarımı dikkate almadılar. Burada sadece bende silah var. Vatandaşların elinde silah yok. Dün silah kullandım." diye konuştu.
Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Orozbek Opumbayev, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in evine düzenlenen gözaltı operasyonunda eski Cumhurbaşkanının silahla karşılık vereceğini beklemediklerini, güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanmadığını söyledi.
Meclis genel kurulu, dün Atambayev'in evine yapılan baskın sonrasında yaşananlar nedeniyle Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'un başkanlığında olağanüstü toplandı.
"SİLAHLA KARŞILIK VERECEĞİNİ BEKLEMİYORDUK"
İçişleri Bakanlığında soruşturmayı yürüten yetkilinin kararı ve talimatıyla Atambayev'in evine gittiklerini söyleyen Opumbayev, "Atambayev'in silahla karşılık vereceğini beklemiyorduk." dedi.
Opumbayev, eski Cumhurbaşkanının güvenlik güçlerine Dragunov keskin nişancı tüfeği ile ateş ettiğini dile getirerek, "Atambayev 1'i ağır, 6 güvenlik görevlisini yaraladı. Orada toplam 25 özel harekatçı yaralandı. Bir özel harekatçı yaşamını yitirdi. Ayrıca rehineler var." diye konuştu.
Atambayev destekçilerinin, güvenlik güçlerinin üzerindeki 26 pompalı tüfek, 14 Kalaşnikov ve 15 tabancayı ele geçirdiğini dile getirdi.
"BU EV BİR KALE, BİR SIĞINAK"
Opumbayev, eski Cumhurbaşkanının evinin yakınındaki milletvekillerinin, olayların daha da büyümemesi için araya girmesi üzerine operasyonun yarıda kesildiğini aktardı.
Opumbayev, teslim ol çağrılarına olumsuz yanıt veren Atambayev'in evinde özel hazırlanan bir bölümde saklandığını belirterek "Atambayev'in taraftarları silahla, taşla, demir sopalarla karşılık verdi. Maalesef bu ev, bir ev değil. Bu bir kale, bir sığınak.
Atambayev'in evine giren güvenlik görevlilerinde gerçek mermi yoktu. Bunu açıkça söylüyorum. Güvenlik görevlileri için bu bir silahlı baskın değildi. Sadece Atambayev'i zorla ifadeye getirmek maksadı taşıyordu. Güvenlik güçleri sadece plastik mermi, ses bombası, cop, kalkan ve kaskla donatılmıştı. Atambayev'in evinin dışında ise tedbir amaçlı gerçek mermilerle donatılmış özel hareket timi hazır tutulmuştu." ifadelerini kullandı.
DOKUNULMAZLIĞI 27 HAZİRAN'DA KALDIRILMIŞTI
Atambayev'in dokunulmazlığı meclis tarafından 27 Haziran'da kaldırılmıştı.
Milli Güvenlik Devlet Komitesi özel harekat ekibi, mafya lideri Aziz Batukayev'in 2013'te yasa dışı olarak serbest bırakılmasıyla ilgili süren soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifadesine başvurmak için Atambayev'in evine dün akşam saatlerinde operasyon düzenlemişti.
Atambayev, ülkeyi 2011-2017 yılları arasında yönetmişti.
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