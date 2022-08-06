Kirasını 3 ay ödeyemedi! Ev sahibi çelik kapıyı söktü!

İHA'da yer alan habere göre ancak Kondu, iddiaya göre 3 aydır kirasını ödeyemedi. Ev sahibi M.D. ise genç kadından kirayı ödemesini ve evi boşaltmasını talep etti. Hacer Kondu ise evden şu anda ayrılamayacağını söyledi.

Geçen gün öğle saatlerinde eve gelen M.D., evin çelik kapısını söktürdü ve ana şalterden genç kadının evinin elektriğini kestirdi. Tüm bunlar yaşanırken banyoda olduğunu söyleyen genç kadın, çıktığında ise kapısının olmadığını gördü. Bu sırada ev sahibi ise ‘Evi boşaltıp gideceksin’ dedi.

"EVİ BOŞALTMAM GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

Genç kadın, evde 2 çocuğuyla elektriksiz ve kapısız kaldı. Hacer Kondu, “Duştayken ev sahibim geldi. Bir anda sesleri duyunca çıktım. Kapıyı söktüğünü gördüm. Kapıyı vermeyeceğini ve bugün böyle kalmam gerektiğini, yarına kadar da evi boşaltmam gerektiğimi söyledi. 3 aydır kirayı geciktirdiğim için böyle yaptı. Avukata para vermem gerekiyordu onu verdiğim için elimde para kalmadı ve kirayı ödeyemedim” diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE ELEKTRİĞİ KESMİŞ

Ev sahibinin daha önce de elektriğini kestiğini öne süren Kondu, “Arkadaşlarımla, 2 çocuğumla birlikte böyle oturacağım” dedi.