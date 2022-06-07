Kiracı yönetici kavgası cinayetle bitti!

Antalya'da, dün saat 21.30 sırasında Kepez'in Özgürlük Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanda bir cinayet meydana geldi.
GÖĞSÜNDEN VE KARNINDAN BIÇAKLANDI
DHA'da yer alan habere göre en üst katta oturan, evli ve 1 çocuk babası yönetici Osman Artar (46), sürekli gürültü yaptığı gerekçesiyle şikayet edilen, 1'inci kattaki kiracı Necati Kök'ü (66) uyarmaya gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Necati Kök, Osman Artar'ı göğsünden ve karnından bıçakladı.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Yaralı halde kendisini sokağa atan Artar, esnaftan yardım istedi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi olan Artar'ı yakındaki özel hastaneye götürdü. Olayda elinden yaralanan Kök ise gözaltına alındı.
YÖNETİCİ HAYATINI KAYBETTİ
Osman Artar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çok yönlü soruşturma yapan polis de kiracı olarak oturan Necati Kök'ün sürekli başka kadınlarla eve geldiğini ve apartman sakinlerini rahatsız ettiğini belirledi.
Kök, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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