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Haberler Gündem SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "sandıkların başından ayrılmayın" paylaşımı

Son dakika haberi Kılıçdaroğlu'ndan "sandıkların başından ayrılmayın" paylaşımı

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın. Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlılığınıza bağlı. Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek" paylaşımında bulundu

Giriş: 14.05.2023 - 18:16 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan
HABERTURK.COM

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Demokrasi kahramanlarımıza seslenmek istiyorum. İmzalı son sandık tutanağı teslim edilene kadar, ne olursa olsun asla sandıkların başından ayrılmayın. Millet iradesinin tam ve doğru biçimde tecelli etmesi sizin kararlılığınıza bağlı. Göreceksiniz, yorgunluğunuza değecek" ifadelerini kullandı.

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Haberi Hazırlayan : Kenan Butakın

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