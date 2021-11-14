Kılıçdaroğlu'ndan oy çağrısı

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bulgaristan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde, çifte vatandaşlığı bulunan vatandaşlarımızın, Türkiye’de açılan sandıklarda da oy kullanmaları Bulgaristan demokrasisine katkı ve soydaşlarımızın güçlü bir siyasi temsiliyeti açısından önemlidir."