Mahir Kılıç mahirkilic@haberturk.com

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da CHP muhabirleri ile buluştu. Kendisine Mansur Yavaş hakkındaki iddialar sorulan Kılıçdaroğlu, olayın basına yansımadan önce hem Yavaş hem de Sinan Aygün ile görüştüğünü söyledi. Aygün'ün kendisine mağdur edildiğini söylediğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sayın Mansur Yavaş ile de görüştüm. Binanın yapılması ile ilgili yargı sürecini anlattı. Kendisi zaten haksızlıklara, ranta karşı çıkan birisi. Sayın Mansur Yavaş yasanın öngördüğü çerçevede hareket etmiştir. Biz de kendisine onu söyledik. İşin özü belli, rantlar var. Gerçekten haksız olarak rant elde edenlere karşı büyükşehir belediyesinin mücadele etmesi lazım. Mansur Bey de bu mücadeleyi sürdürüyor" dedi.

"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE PARALARINI ÖDEMEYECEĞİZ"

CHP Genel Başkanı Kanal İstanbul projesini de değerlendirdi. Projeyi üstlenmeye hazırlanan müteahhitleri uyaran Kılıçdaroğlu, "Birileri kalkıp da öyle köprü gibi yol gibi garantileri alıp 'Ben Kanal İstanbul’u yapacağım, buradan garantiler aldım, ileride de haklarımı ararım' demesin. Bu işe soyunacak olanları uyarıyorum iktidara geldiğimizde kesinlikle parasını vermeyeceğiz. Devletin devamlılığı Türkiye'nin çıkarları üzerine esastır. Türkiye'nin çıkarlarını peşkeş çekmek' diye devamlılık olur mu?" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN İLK SEÇİMDE GİDECEK"

Kemal Kılıçdaroğlu, konuşması esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef aldı. Erdoğan'ın ekonominin konuşulmaması için konuyu gündeme taşıdığını savunan Kılıçdaroğlu, "Bir Kanal İstanbul tutturmuş gidiyor. Beyefendi sabah kalkıyor 'Ben bunu yapacağım' diyor. Ben de diyorum sen bunu yapamazsın ömrün de yetmeyecek, zaten ilk seçimde gideceksin" dedi.

CHP YENİ PARTİLERE MİLLETVEKİLİ VERECEK Mİ?

CHP Genel Başkanı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi için "Benden 20 milletvekili isteseler veririm" sözlerini de değerlendirdi. "Milletvekili vereceğiz diye bir düşünce için şu an çok erken. İyi Parti'ye milletvekili verirken biz demokraside tıkanan noktayı inisiyatifimizle aştık. Umarız bir daha olmaz" dedi.

"ABD YAPTIRIMLARI ERDOĞAN'IN EKMEĞİNE YAĞ SÜRER"

Trump'ın imzaladığı yaptırım tasarısını da değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, yaptırımların 82 milyonun cezalandırılması anlamına geldiğini belirterek "O açıdan doğru bulmuyoruz" dedi. Dışişleri Bakanlığı'nın devre dışı bırakıldığını kaydeden CHP lideri, yaptırımlar için, "Bu sadece Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürer. 'Amerikalılar bize yaptırım uyguladılar, o nedenle ekonomik kriz çıktı. Biz işsizlere tam çözüm bulacakken Amerikalılar yaptırım uyguladılar, işsizlik yine patladı.' Bunu söyleyecekler adım gibi biliyorum." ifadelerini kullandı.