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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti açıklaması - Gündem haberleri

        Özgür Özel ve İYİ Parti açıklaması

        CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamasına ilişkin sorulara yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti" ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in adaylığına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Gayet güzel. CHP diğer partiler gibi değildir. Herkesin aday olma hakkı vardır" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 12:35 Güncelleme: 14.09.2023 - 13:06
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        Özgür Özel ve İYİ Parti açıklaması
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        CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin yerel seçimlere 81 ilde kendi adayları ile gireceğini açıklamasına ilişkin sorulara yanıt verdi.

        Kılıçdaroğlu, "Bir siyasi partinin aldığı kararı saygı ile karşılayacağız. Seçimden sonra kurduğumuz ittifak zaten bitti" ifadelerini kullandı.

        ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLAMASI

        Özgür Özel'in adaylığına ilişkin de konuşan Kılıçdaroğlu, "Gayet güzel. CHP diğer partiler gibi değildir. Herkesin aday olma hakkı vardır. Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Bir arkadaşımız İstanbul´dan mektup yazmış. Ben de adaylığımı genel merkezde ilan edebilir miyim diye. Tabii ki dedik" ifadelerini kullandı.

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